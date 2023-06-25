استجابة للحكومة الليبية.. مجلس النواب يعيد تشكيل مجلس إدارة مشروع النهر 

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أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب قرارا يقضي باعادة تشكيل مجلس ادارة جهاز تنفيذ النهر الصناعي وفقا لنص مقترح وزير الموارد المائية محمد عبدالكريم دومة وبذات الأسماء المقترحة في كتاب.

ونص الكتاب الذي صدر عن وزير الموارد المائية محمد عبدالكريم دومة والموجه الى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 15/6/2023، على تشكيل مجلس إدارة جديد لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، على أن يتشكل مجلس الإدارة من موظفي الجهاز، د. م. سعد صالح عبدالحميد بوطاري رئيسا ، وعضوية حسن عبدالواحد امحمد النخاط ، و م. فوزي الشريف سعيد ، و م . ابوبكر على ابو بكر ، و م. احمد على احمد الديب .