لندن تسجن مصريا بشبهة تهريب البشر من ليبيا ودول إفريقية

أعلنت الشرطة البريطانية الخميس، اعتقال مصريا (40 عام) غربي العاصمة لندن قرب مطار هيثرو للاشتباه به في إدارة عمليات تهريب غير نظامية من إفريقيا باتجاه أوروبا.

من جانبها، أكدت الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة (إن سي إيه) أن المعتقل لديه صلة بعدد من عمليات العبور غير القانونية التي من بينها ليبيا.

وأضافت الشرطة البريطانية أن بعض عمليات التهريب المعنية راح ضحيتها آلاف من الأشخاص على متن قوارب “مصائد موت من شمال إفريقيا إلى إيطاليا”.

ويأتي ضبط المصري بعد اعتقال 9 قبله يحملون الجنسية ذاتها يشتبه في أنهم مهرّبون من داخل اليونان، وذلك عقب غرق قارب مكتظ بالمهاجرين قبالة السواحل اليونانية أخيرا.

يذكر أن قاربا يحمل أكثر من 700 مهاجر غير نظامي غرق قبالة السواحل اليونانية بعد انطلاقه من ليبيا تاركا وراءه مئات الضحايا سوى 104 فقط تمكنوا من النجاة، وسط اتهامات لأثينا بـ”التقصير” أو و”الضلوع” في الكارثة أحيانا، فيما تنفي السلطات اليونانية صحة ذلك.

المصدر: سي إن إن + العربي الجديد + ليبيا الأحرار

