“الدوسري” يؤكد دعم قطر للمسار الديمقراطي في ليبيا

الوطن – متابعات

استقبل رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأحد ، سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري والوفد المرافق له، بحضور عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، في ديوان المجلس.

واستعرض الاجتماع جملة من الملفات المتعلقة بالشأن الانتخابي وأهمية دعم الدول العربية والإقليمية للانتخابات المرتقبة، لما تعكسه على سلم واستقرار المنطقة العربية، كما ناقش سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعايير الدولية.

ومن جهته أكد الدوسري دعم حكومته للمسار الديمقراطي في ليبيا، مشيداً بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير المعمول بها في العالم.