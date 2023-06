مرشحون رئاسيون يرفضون المادة 88 من مخرجات “بوزنيقة” اللاغية لقائمة الترشح لانتخابات 2021

أعلن مترشحون للانتخابات الرئاسية رفضهم للمادة 88 من قوانين الانتخابات الرئاسية التي توصلت إليها لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة.

وذكر 38 مرشحا رئاسيا في بيان مشترك، أن المادة 88 من قانون لجنة 6+6 تلغي قانون رقم 1 لعام 2021 بشأن انتخابات رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته.

ووصف المترشحون إلغاء كافة الآثار القانونية والمادية للقانون السابق بـ “الظلم” من الجهة التشريعية، بإلغاء حق الترشح للمرشحين والذي أصبح محصنا بحكم القضاء، وفق البيان.

ودعا المترشحون إلى إلغاء المادة 88 من قانون لجنة 6+6، في حال أصبحت اللجنة ملزمة وتحقق التوافق عليها، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم التي نص عليها قانون رقم 1 للانتخابات الرئاسية عام 2021.

يشار إلى أن المادة 88 من قانون انتخابات الرئاسة في الوثيقة الناتجة عن اجتماعات بوزنيقة، ألغت قانون رقم 1 لعام 2021 بشأن انتخابات رئيس الدولة، بما فيها إلغاء قائمة المرشحين السابقة وفتح باب الترشح من جديد.

المصدر: بيان المترشحين للانتخابات الرئاسية

