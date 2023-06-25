المنتهية” تناقش خطة النصف الثاني لـ”العامة للكهرباء”

الوطن| رصد

عقدت الحكومة المنتهية الولاية، اليوم الأحد، بديوان مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة خطة الشركة العامة للكهرباء للنصف الثاني لعام 2023، برئاسة وزير التخطيط بالحكومة المنتهية محمد الزيداني، ومشاركة مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، و وزارة المالية المنتهية، وفريق الشركة العامة للكهرباء.

وأكد الزيداني، على أن الاجتماع يأتي ضمن توصيات الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للطاقة بشأن مراجعة خطة الشركة العامةللكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية والشتوية القادمة، وفق البرامج والمشروعات المنفذة والجارية والمتعاقد عليها، والتدفقات المالية اللازمة والجداول الزمنية المعتمدة لكل مشروع.

كما أكد المجتمعون، بأن سلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها مع الشركة العامة للكهرباء، تأتي ضمن جهود مؤسسات الدولة كافة لدعمالمجهودات المبذولة لاستقرار الشبكة في الذروة الصيفية.