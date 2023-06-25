الشركة العامة للكهرباء تعلن تشغيل وشحن محطة زوارة المدينة جهد 11/30 ك.ف 

الوطن| متابعات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تشغيل وشحن محطة زوارة المدينة ( الخدمات ) الجديدة جهد 11/30 ك . ف ، وشحن خط السوق البحري بجهود إدارة شبكات الجهد المتوسط الغربية وبحضور إدارة مشروعات توزيع الغربية والشركة المنفذة لمشروع المحطة الذي تم تجهيزه بمعدات جديدة بدل القديمة والمتهالكة .

وأضافت الشركة عبر صفحتها على الفيسبوك أن التشغيل اشتمل على تنفيذ عدد ( 9 ) خلايا جهد 30 ك.ف و ( 14 ) خلية جهد 11 ك.ف بالإضافة إلى محولين جهد 30 / 11 ك .ف بإشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الغربية التابعة للإدارة العامة لمشروعات التوزيع .

وأكدت أن تنفيذ المشروع ضمن أحد المشاريع والتي تأتي في إطار خطط مجلس إدارة الشركة لتجديد محطات التحويل القديمة والمتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة لتلبية احتياجات المناطق من الطاقة الكهربائية المتزايدة بشكل مستمر ومعالجة الاختناقات التي تواجهها .