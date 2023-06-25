الشرطة الكهربائية: بدء خطة ترشيد الاستهلاك خلال الذروة الصيفية

أعلنت الإدارة للشرطة الكهربائية، اليوم الأحد، الشروع في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الذروة الصيفية.

وأوضحت إدارة الشرطة الكهربائية، في بيان، أن تلك الخطة، سوف تبدأ “من مقرها الرئيسي بطرابلس وفصل التيار الكهربائي المغذي للإدارة من الشبكة العامة على تمام الساعة الواحدة ظهراً وتشغيل المولد الخاص بالإدارة”.

وأشار البيان، إلى أن “الإدارة أعلنت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الذروة الصيفية التي أعلنت عليها الإدارة العامة للشرطة الكهربائية اعتباراً من الأحد 26 يونيو؛ ومتابعة تنفيذ الخطة من خلال فروعها والجهات ذات العلاقة بالدولة على المستوى الوطني”.

وختم البيان موضحًا أنه الإدارة نوهت “لكافة الجهات العامة والخاصة للبدء في تنفيذ الخطة وفقاً للإعلان الصادر حفاظاً على استقرار الشبكة خلال هذه الفترة «صيف دون طرح أحمال»”.