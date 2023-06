أعلن مجلس النواب تشكيل مجلس إدارة جديد لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي

وفي قراره رقم 15 لعام 2023، كلف مجلس النواب “سعد بومطاري” رئيسا جديدا للجهاز.

وضم المجلس الجديد في عضويته، فوزي سعيد، وحسن النخاط، وأبوبكر علي، وأحمد الديب، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

وأسس مشروع النهر الصناعي عام 1984 بتكلفة إجمالية بلغت 35 مليار دولار، وذلك لنقل المياه الجوفية من الجنوب إلى مدن الشمال.

الجدير بالذكر أن 80% من سكان ليبيا والذين يعيشون على المدن الساحلية، يعتمدون على المياه التي يوفرها مشروع النهر الصناعي والتي تضخ عبر الأنابيب من خزانات جوفية في جنوب البلاد.

المصدر: ليبيا الأحرار + “بي بي سي”

The post مجلس النواب يعيد تشكيل مجلس إدارة مشروع النهر الصناعي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار