إجراء أول مسح عنقودي متعدد المؤشرات في ليبيا

الوطن| رصد

رحبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في ليبيا يونيسف، خلال بيان صحفي بمساهمة الاتحاد الأوروبي البالغة 1.5 مليون يورو لإجراء أول مسح عنقودي متعدد المؤشرات (MICS) في ليبيا.

وذكر البيان أنه تم تطوير دراسة متعددة المؤشرات (MICS) من قبل يونيسف لمساعدة البلدان في سد فجوات البيانات لرصد العديد من مؤشرات التنميةالبشرية الرئيسية ولجمع البيانات الأساسية حول الوضع العام للأطفال والنساء، كما يعتبر مصدر غني للمعلومات حول أهداف التنمية المستدامة، و يجمع حوالي 33 مؤشر ذا صلة بأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيمكّن من تمويل و دعم توليد الأدلة وكذلك بناء قدرات المؤسسات الحكومية في مجال البيانات والإحصاءات، كماسيمكن المسح متعدد المؤشرات التخطيط القائم على الأدلة وصياغة السياسات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى وجه الخصوصضمان العمل بحقوق الأطفال.

وبين البيان أن اليونيسف ستقوم بالشراكة مع مكتب الإحصاء والتعداد، بإجراء مسح عنقودي متعدد المؤشرات، وهو برنامج مسح دولي للأسر طورته يونيسف في التسعينيات، وتُقدر التكلفة الإجمالية لهذه الدراسة نحو 3 ملايين دولار أمريكي سيتم تغطيتها بتمويل يبلغ حوالي 1.5 مليونيورو من الاتحاد الأوروبي.