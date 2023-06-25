حكومة الدبيبة تبحث مع شركة الكهرباء خطة مواجهة الذروة الصيفية والشتوية القادمة

عقدت حكومة الوحدة المؤقتة، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة خطة الشركة العامة للكهرباء للنصف الثاني لعام 2023.

وأوضحت حكومة الدبيبة، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أن الاجتماع جاء برئاسة وزير التخطيط المكلف “محمد الزيداني”، ومشاركة مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، ووزارة المالية، وفريق الشركة العامة للكهرباء.

ومن جانبه أكد الزيداني، أن “هذا الاجتماع يأتي ضمن توصيات الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للطاقة بشأن مراجعة خطة الشركة العامة للكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية والشتوية القادمة”.

وأردف الزيداني، أن تلك “الخطة وفق البرامج والمشروعات المنفذة والجارية والمتعاقد عليها، والتدفقات المالية اللازمة والجداول الزمنية المعتمدة لكل مشروع”.

وختم البيان موضحًا أن “المجتمعين أكدوا أن سلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها مع الشركة العامة للكهرباء، تأتي ضمن جهود مؤسسات الدولة كافة لدعم المجهودات المبذولة لاستقرار الشبكة في الذروة الصيفية”.