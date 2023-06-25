38 مرشحاً للانتخابات الرئاسية الليبية يرفضون مخرجات لجنة (6+6)

أعلن 38 مرشحاً لانتخابات رئيس الدولة، رفضهم ما وصلت إليه اللجنة المشتركة المشكَّلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6).

وأكد المرشحون، تمسكهم بكافة حقوقهم القانونية التي يقضي بها القانون رقم (1) لسنة 2021، وما ترتب عنه من عمل وجهد ومسؤوليات مادية ومعنوية أمام من قام بتزكيتنا ودعمنا.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، جاء ذلك في رسالة وجهها هؤلاء المترشحون إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد.

وأكد المرشحون في رسائلهم رفضهم ما وصلت إليه لجنة (6+6) في المادة (88) من القانون المقترح والذي يقضي بإلغاء القانون رقم (1) لسنة 2021 وإلغاء كافة الآثار القانونية والمادية المترتبة عليه.

واعتبروا مشروع القانون المقترح المقدم من اللجنة ظلماً من المشرع بإلغاء حقوق أصبحت مكتسبة بحكم القانون ومحصنة بحكم القضاء.

وقال المترشحون إن العملية الانتخابية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، كانت تسير بشكل جيد، وحظيت بترحيب وزخم شعبي واسع، وجرى تجاوز مرحلتي الطعون والأحكام القضائية، وما نتج عنها من مراكز قانونية أصبحت نافدة وأضحت مكتسبة بموجب أحكام القضاء.

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وأيد البيان تعديل قانون انتخاب رئيس الدولة بما يحقق الصالح العام ويقضي برفع القوة القاهرة التي وجدت نتيجة أحكام قضائية.

وأشاروا إلى أنه في حالة أصبحت أعمال اللجنة (6+6) ملزمة وتحقق التوافق، فإنهم يطالبون بإلغاء المادة (88) من مشروع القانون المقترح والتي تجعل من كل حقوقهم هي والعدم سواء بعد إلغاء كافة الآثار على تنفيذ القانون رقم (1) لسنة 2021.