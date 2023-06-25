العريبي يدعو وزارة المالية بـ ”الحكومة الليبية” بالحجز الإداري على إيرادات النفط

أكد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي “عيسى العريبي”، السبت، على ضرورة قيام وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية بكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالحجز الإداري على إيرادات النفط الليبي لعام 2022م وما بعده.

وقال النائب عيسى العريبي، في بيان، أن الإيرادات تقدر بنحو 130 مليار دينار ليبي.

وأضاف العريبي، إن هذا الإجراء يأتي لمنع العبث بهذه الإيرادات وصرفها في غير الاتجاه والأصول الصحيحة والتي تعود بالنفع على الشعب الليبي، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (152) لسنه 1970م، واستنادا على نص المادة الثامنة من الإعلان الدستوري والتي أقرت مبدأ التوزيع العادل للثروة.

كما أكد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية دعمه لخطوات الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في الإجراءات المتخذة من أجل الوصول إلى توزيع عادل للثروة على أبناء الشعب الليبي كافة.