وزير المالية الفلبيني: سنبقي الفائدة مرتفعة لفترة أطول

قال وزير المالية الفلبيني، بنيامين ديوكنو، إنه يتوقع أن يتخذ البنك المركزي، “وقفة طويلة”، في رفع أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يتراجع التضخم.

وأبقى البنك سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 6.25 بالمئة، للاجتماع الثاني على التوالي، الخميس.

وقال الوزير، “أعتقد أننا سنستمر في الحفاظ على المستويات الحالية دون تغيير لفترة طويلة. لا أرى أي خفض في المستقبل القريب حتى نرى أدلة قوية على أن التضخم ينخفض”.

ويعتبر وزير المالية، واحدا من سبعة أعضاء في المجلس النقدي لصنع السياسات, الذي سيجتمع في 17 أغسطس، لمراجعة السياسة النقدية، تحت قيادة محافظ البنك المركزي الجديد.

عين الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس جونيور، الجمعة، إيلي ريمولونا، حاكما للمركزي الفلبيني، ليحل محل فيليبي ميدالا، الذي أشرف على التشديد المالي الأكثر قوة منذ سنوات.

ومنذ مايو من العام الماضي، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 425 نقطة أساس لمكافحة التضخم، الذي تباطأ بالفعل لمدة أربعة أشهر إلى 6.1٪ في مايو، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك في نطاق بين 2 إلى 4 بالمئة.

وتوقعت أغلبية قوية في استطلاع أجرته رويترز، أن يبقي البنك على مستويات الفائدة الحالية ثابته حتى نهاية العام، إلا أن عددا قليلا توقع خفضا في سعر الفائدة في نهاية العام.

وأكد وزير المالية، أن “توقعاتنا هي أن التضخم قد يصل إلى أقل من 2 بالمئة، بحلول الربع الأول من العام المقبل، بسبب تأثير الفائدة المرتفعة، سيكون هذا هو الوقت المناسب للنظر في التخفيضات”.