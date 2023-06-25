البعثة الأممية: ندعم النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا

نظم قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورشة عمل حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الليبيين.

وقالت البعثة الأممية في تغريدة عبر “تويتر”، إن المشاركين في الورشة أكدوا أن المجتمع المدني المزدهر يُعد قوة للتغيير الإيجابي.

وشدد المشاركون على ضرورة دعم وتشجيع العمل القيم لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بدل إعاقته.

وأضاف البيان: تعد البيئات التمكينية والشاملة، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، ضرورة لسلامة ونشاط النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا.

وأكد البيان دعم قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للنساء والمدافعين عن حقوق الإنسان في تطوير استراتيجية للحماية.