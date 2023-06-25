ليبيا.. ضبط 7 أشخاص بحوزتهم قطع أثرية قبل بيعها

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، ضبط 7 أشخاص بحوزتهم قطع أثرية يريدون بيعها.

وبحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، فإن النائب العام كلف مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بشأن جمع المعلومات حول شخص بحوزته قطع أثرية يريد بيعها.

وأضافت أن أعضاء المكتب تمكنوا بالتعاون مع قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام من ضبط الشخص المشتبه فيه وبحوزته القطع الأثرية؛ حيث اعترف بحصوله عليها من ستة أشخاص آخرين جرى ضبطهم أيضًا.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم مع المضبوطات إلى مكتب النائب العام للتصرف.