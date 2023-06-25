بالتمر: اتجاه ‏البعثة الأممية في بلادها لتشكيل لجنة حوار جديدة يعد تعدياً على إرادة الشعب الليبي

الوطن| رصد

قالت رئيسة مفوضية المجتمع المدني في ليبيا، ابريكة بالتمر، اليوم الأحد، إن اتجاه ‏البعثة الأممية في بلادها لتشكيل لجنة حوار جديدة أوتحت أي مسمى يعد تعدياً ‏على إرادة الشعب الليبي.

وأضافت بالتمر أن إمكانية التوافق بين الأطراف على الحل الليبي، قائمة بالفعل كما جرى في اجتماعات بوزنيقة في المغرب، بين أعضاء لجنة6 +6، غير أن بعض الأطراف تعمل على إدارة الأزمة لا حلها.

وشددت على أن منظمات المجتمع المدني في ليبيا تساند الإرادة الليبية والتوافق على إجراء الانتخابات دون تدخلات خارجية، تهدف لإدارة الأزمة لا حلها.