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بالتمر: اتجاه ‏البعثة الأممية في بلادها لتشكيل لجنة حوار جديدة يعد تعدياً على إرادة الشعب الليبي

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قالت رئيسة مفوضية المجتمع المدني في ليبيا، ابريكة بالتمر، اليوم الأحد، إن اتجاهالبعثة الأممية في بلادها لتشكيل لجنة حوار جديدة أوتحت أي مسمى يعد تعدياً على إرادة الشعب الليبي.

وأضافت بالتمر أن إمكانية التوافق بين الأطراف على الحل الليبي، قائمة بالفعل كما جرى في اجتماعات بوزنيقة في المغرب، بين أعضاء لجنة6 +6، غير أن بعض الأطراف تعمل على إدارة الأزمة لا حلها.

وشددت على أن منظمات المجتمع المدني في ليبيا تساند الإرادة الليبية والتوافق على إجراء الانتخابات دون تدخلات خارجية، تهدف لإدارة الأزمة لا حلها.

الوسوم

#ابريكة بالتمر لجنة 6+6 ليبيا مفوضية المجتمع المدني في ليبيا

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عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

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