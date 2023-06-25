مديرية أمن بنغازي: القبض على عصابة سرقة الأغنام في بوعطني

أعلن مركز شرطة بوعطني، التابع بمديرية أمن بنغازي، القبض على شخصين قاما بسرقة أربعة رؤوس من الأغنام قاموا ببيع ثلاثة منهم بمبلغ 2100 دينار فيما تم ضبط الرابع.

وأوضح بيان مديرية الأمن، أنه “استجابةً لشكوى مواطن ضد مجهول دخل إلى مزرعته بمنطقة بوعطني وقام بسرقة أربعة رؤوس من الأغنام أصدر رئيس المركز عقيد معتز زقلام تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين”.

وتابع البيان؛ “وتم خروج أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة ملازم أول عيد الحبوني للتحري وجمع المعلومات عن الفاعلين وعند وصولهم لمكان الواقعة للمعاينة وردت معلومات تفيد بالاشتباه بشخصين من ذوي السوابق وأفادت المعلومات أنهم قد قاموا ببيع ثلاثة رؤوس من الأغنام المسروقة بمبلغ 2100 دينار”.

وأردف البيان؛ أنه “تم الانتقال وإعداد كمين محكم وضبطهم وبحوزتهم ما تبقى من الأغنام وتم الانتقال بهم إلى المركز وبالاستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى أ.ب.ف من مواليد 1970 السكن أرض ابعيرة والثاني أ.م.ب من مواليد 2006 السكن بوعطني”.

وختم البيان موضحًا أن المقبوض عليهما “اعترفا بواقعة السرقة وبالتعميم عليهم اتضح أنهم من ذوي السوابق وسجلت بحقهم عدة محاضر منها السرقة، الإيذاء، التعدي بالضرب وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة”.