بنغازي .. القبض على شخصين قاما بسرقة 4 رؤوس من الأغنام

تمكن “مركز شرطة بوعطني” بمديرية أمن بنغازي، اليوم الاحد في القبض على شخصين قاما بسرقة أربعة رؤوس من الأغنام قامو ببيع ثلاثة اغنام والرابع تم ضبطه بحوزتهم حيث قامو ببيع الثلاثة أغنام بمبلغ وقدره 2100 دينار.

وإستجابةً لشكوى مواطن ضد مجهول دخل إلى مزرعته بمنطقة بوعطني وقام بسرقة اربعة رؤوس من الأغنام وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عقيد معتز زقلام تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين .

وتم خروج أعضاء. التحريات بإمرة رئيس الوحدة ملازم اول_عيد الحبوني للتحري وجمع المعلومات عن الفاعلين وعند وصولهم لمكان الواقعة للمعاينة وردت معلومات تفيد بالإشتباه بشخصين من ذوي السوابق وأفادت المعلومات انهم قد قامو ببيع ثلاثة رؤوس من الأغنام المسروقة بمبلغ 2100 دينار وتم الانتقال وإعداد كمين محكم وضبطهم وبحوزتهم ماتبقى من الأغنام وتم الإنتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال معهم تبين ان الأول يُدعى أ.ب.ف من مواليد 1970 السكن ارض ابعيرة والثاني أ.م.ب من مواليد 2006 السكن بوعطني وإعترفا بواقعة السرقة #وبالتعميم عليهم اتضح انهم من ذوي السوابق وسجلت بحقهم عدة محاضر منها السرقة،الإيذاء،التعدي بالضرب .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة….