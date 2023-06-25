الدغاري: ليس من حق حكومة “حماد” ولا حكومة “الدبيبة” إيقاف النفط

أوضح عضو لجنة التخطيط والمالية والموازنة بمجلس النواب “خليفة الدغاري” أنه ليس من حق حكومة حماد ولا حكومة عبد الحميد الدبيبة إيقاف النفط ولا إصدار أمر قضائي لتنفيذ ذلك، مشيرا أن تهديدات حماد في هذا الصدد هدفها المناكفة والضغط على حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف الدغاري في تصريحات صحفية، أن الحكومات الليبية ليس لها علاقة بتصدير النفط وتوريد الأموال لمصرف ليبيا المركزي، مؤكدا أن قانون الميزانية هو من يوزع إيرادات النفط ويخصص الأبواب، بينما كشف عن وجود انقسام في مجلس النواب بشأن إصدار قانون الميزانية حتى الآن، هو ما عزز هذه المواقف وجعل الحكومات تتدخل في الشأن المالي والتشريعي، حسب وصفه.

وبيّن النائب أن الأمور انعكست الآن في البلاد، فالسلطة التنفيذية هي من تتحدث عن الميزانية وتوزيع إيرادات النفط متجاوزة المصرف المركزي، منوها أن هذه التصرفات ستؤثر على المشهد العام، ومنها العملية الانتخابية رغم وجود ضغط دولي ومحلي من أجل إجراء هذه الانتخابات.

كما أكد الدغاري أن أي انتخابات تتم في هذه الفوضى لن يعتد بها ولن تنجح، لأنها ستتعرض للتزوير والسيطرة وتغيير النتائج وسيتم الطعن فيها بأسهل طريقة، مضيفا أن اللجنة التي شكلها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مؤخرا بشأن إعادة هيكلة الميزانية العامة، لم يتم التشاور بخصوصها مع أعضاء المجلس ولا تعرف آلية تشكيلها المتبعة.