اجتماع أمني لوضع ترتيبات لتأمين طرابلس خلال عيد الأضحى المبارك

عقد مدير امن طرابلس اللواء خليل وهيبة بحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش و مساعد مدير الأمن للشؤون العامة اللواء محمد زرتي و رئيس قسم شؤون المراكز العميد علي سحبون، اجتماعا امنيا برؤساء مراكز شرطة العاصمة .

و ذلك للتقييم أداء المراكز و للوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات الصادرة إليهم فيما يخص اعمال جمع الاستدالال و إحالة المحاضر واستيفائها و ما تتخذه المراكز بشأن الاعمال الموكلة اليها وفقا لاحكام القانون .

و تم مناقشة ترتيبات امنية لتأمين العاصمة خلال عيد الأضحى المبارك.