بدعم 1.5 مليون يورو.. اليونسيف: إجراء أول مسح جماعي عن أوضاع النساء والأطفال في ليبيا

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” في ليبيا، أنها ستقوم بإجراء أول مسح جماعي متعدد المؤشرات (MICS) في ليبيا، بالتعاون مع مصلحة التعداد والإحصاء الليبية، وبدعم 1.5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت اليونسيف، في بيان، أن ذلك المسح “يستهدف توفير بيانات محدثة ومصنفة عن أوضاع الأطفال والنساء في ليبيا، والمساهمة في توليد بيانات خاصة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة”.

وتابع البيان؛ أن المسح يستهدف أيضًا “بناء قدرات مصلحة الإحصاء الليبية في تنفيذ المسوح الأسرية”.

وأوضح البيان أن المسح “سيجرى بين شهري 8 و 10 المقبلين، وستخرج نتائجه الأولية في يناير 2024″، مردفًا أنه “سيستخدم تقنية المقابلة الشخصية بمساعدة الكمبيوتر (CAPI)”.

وأشار البيان؛ أن المسح “سيغطي موضوعات مختلفة، منها الخصائص الديموغرافية والصحة والتعليم والإسكان والمياه والصرف الصحي وصحة الأم والطفل والتغذية والصحة الإنجابية”.

وختم البيان موضحًا أن اليونسيف “ستوفّر فور انتهاء المسح، تقريرا شاملا وقاعدة بيانات لجميع المؤسسات الحكومية والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية والباحثين”.