قدمتهما إيطاليا.. وصول زورقين حربيين إلى طرابلس

أعلنت رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة، وصول زورقين حربيين إلى قاعدة طرابلس البحرية، يوم أمس السبت، قادمين من إيطاليا، ضمن اتفاقيات دعم جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ في ليبيا.

وقالت رئاسة أركان قوات حكومة الوحدة، إنه ضمن التعاون الليبي الإيطالي، وتنفيذاً للاتفاقيات والإلتزامات بين الجانبين في دعم جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، وبدعم ورعاية الإتحاد الأوروبي، وصلت يوم أمس السبت، إلى قاعدة طرابلس البحرية عدد (2) زوارق دورية نوع “كروبيا”، بعد استلامهما من إيطاليا، وذلك لاستعمالهما في إنفاذ القانون في المياه الخاضعة لسيادة الدولة الليـبية.

وقـام رئيـس أركان القـوات البحـرية نورالدين البوني، بزيارة إلى الزورقين صباح اليوم الأحد، قبل القيام بتنفيذ مهامها، بحضور آمر قاعدة طرابلس البحرية، آمر شعبة العمليات البحرية، وآمري إدارات وقطاعات جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ.