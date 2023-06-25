عقيلة صالح يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ”جهاز النهر الصناعي”

أصدر رئيس مجلس النواب، المستشار “عقيلة صالح”، قرارًا بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي برئاسة المهندس سعد صالح عبدالحميد بومطاري.

وبحسب نص القرار الذي الذي نشره النائب سعيد امغيب عبر حسابه على «فيسبوك» اليوم الأحد. ضم مجلس الإدارة الجديد لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في عضويته كلًا من المهندسين حسن عبدالواحد امحمد النخاط، وفوزي الشريف سعيد، وأبوبكر علي أبوبكر، وأحمد علي أحمد الديب، وفق نص المادة الأولى من قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (15) لسنة 2023.

وجاء القرار بناء على كتاب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب المؤرخ في 19 يونيو الجاري، وكذلك المذكرة المقدمة من أعضاء المجلس والموجهة إلى عقيلة صالح.

كما نشر “امغيب” رفقة القرار خطاب مدير مكتب شؤون الرئاسة المكلف بمجلس النواب أسامة محمد يونس المسماري، إلى أعضاء مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي المكلفين بموجب قرار التكليف الصادر في 22 يونيو الجاري لوضعه موضع التنفيذ.