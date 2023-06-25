الدبيبة يبحث مع أعيان “قصر الحاج” استكمال مشروعات البنية التحتية في المنطقة

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” اليوم الاحد وفدا عن أعيان قصر الحاج في إطار متابعته لمختلف المناطق والمدن الليبية.

وبحث ” الدبيبة ” مع الأعيان استكمال مشروعات البنية التحتية في المنطقة، ومنها صيانة قصر الحاج واستكمال مستوصف المحلة وتوطين مدرسة في المنطقة ضمن مشروع مدارس المستقبل الذي أطلقته الحكومة في وقت سابق.

وبدوره أكد “الدبيبة”، خلال لقائه مع الأعيان على استمرار تفعيل الحكومة للمشروع التنموي في كل مناطق ليبيا كداعم لتحقيق الاستقرار، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية حريصة على حل جميع المختنقات والمشاكل التي تحول دون تقديم الخدمات للمواطنين في المحلة.

ومن جانبه، أعرب وفد الأعيان من جانبه عن امتنانه لجهود الحكومة في تحقيق تنمية مستدامة في منطقتهم، واهتمامها بالمحافظة على تواصل مباشر ودائم مع المكونات الاجتماعية من مختلف مناطق البلاد.

كما أكد أعيان قصر الحاج دعم جهود الحكومة في تقوية البلديات، وتفعيل الإدارة المحلية، ورؤية الحكومة الهادفة لإجراء الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية. وفق منصة حكومتنا على موقع “فيسبوك”.