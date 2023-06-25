اللجنة العليا للإمتحانات تعتمد التقارير الفنية للأسبوع الثاني للشهادة الثانوية

اعتمدت اللجنة العليا للإشراف على امتحانات الشهادات العامة للعام الدراسي 2022-2023م التقارير الفنية للأسبوع الثاني لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في ليبيا.

وَبحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة المؤقتة عبر صفحتها على “فيسبوك”، ناقشَت اللجنة في اِجتماعها السابع الذي عُقد اليوم الأحد، التّقارير المُحالة من اللجان المركزية بالمراقبات، ومن فروع مصلحة التَّفتيش التَّربوي عن اِمتحانات يومي السبت، والأحد من هذا الأسبوع.

كَما تناوَل الاِجتماع تنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم حول تقارير اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التَُعليم الأساسي بِحصر حالات الغش الإلكتروني، والغش داخِل لجان الاِمتحانات، ونشرها على الصفحة الرسمية للوزارة، وَحصر الغياب الخاص بِالمراقبين المُكلَّفين ببلجان الاِمتحانات على مستوى المراقبات، وإرسالها إلى المركز الوطني للامتحانات لاِستثنائِهم من مكافاة الاِمتحانات.

ويحثتْ اللجنة الآلية التي سَيتم من خِلالها إحالة اللجان التي ضبطت بِها حالات الغش الإلكتروني بامتحانات شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي إلى التَّحقيق الإداري والإيقاف عن العمل قبل موعِد الإعلان عَن نتائِج الدور الأول.