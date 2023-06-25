ليبيا.. خطة أمنية في بنغازي خلال عيد الأضحى المبارك

ناقش مدير أمن بنغازي، اللواء أحمد الشامخ، اليوم الأحد، تنفيذ خطة أمنية مصغرة خلال عيد الأضحى المبارك، من حيث التأمين وتسهيل حركة ومعالجة بعض المختنقات.

وبحسب بيان نشرته مديرية أمن بنغازي، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي يعقده مدير الأمن الجديد، بعدما تسلم مهامه أمس السبت.

واستعرض اللواء الشامخ مع رؤساء الأقسام والمراكز والوحدات التابعة للمديرية الدفع بالقوة العمومية في الميادين والمفترقات وتنفيذ الخطة الأمنية لعيد الأضحى.

واستمع مدير الأمن، خلال الاجتماع الذي حضره مساعد الشؤون الأمنية اللواء عاطف احبارة ورئيس غرفة العمليات الأمنية اللواء سالم الهدار، للمشاكل التي تعانيها بعض المراكز والأقسام ووعد بحلها، وتقديم الدعم الكامل لمكونات مديرية الأمن كافة.