قزيط: إغلاق النفط له علاقة بالاستخدام السفيه وغير العادل للمال العام

علق عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط، على بيان الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، بمنع تصدير النفط.

وقال قزيط، في تصريح صحفي، إن “السيطرة على المال العام والإنفاق «الأميري» لحكومة الوحدة والمتعاونين معها، يخلق كلّ المبررات لإغلاق النفط”.

وأضاف؛ “نرى أن إغلاق النفط خطوة ظالمة لكثير من الليبيين لكن لا يمكن أن يسيطر على المال الليبي فئة صغيرة ويبقى الآخرون يعانون الفقر”. وفق كلامه.

وختم موضحًا أنه لا يعتقد أن “إغلاق النفط له علاقة بلجنة (6+6) وقراراتها بل يتعلق بالاستخدام السفيه وغير العادل للمال العام”. بحسب قوله.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، بررت في بيان، أمس السبت، أسباب مطالبتها باتخاذ إجراءات الحجز الإداري على أموال الإيرادات النفطية بأنه “يأتي من منطلق الشفافية وإطلاع الشعب الليبي على كل ما يمس حياته وأمنه واقتصاده”.

وأشار البيان إلى أن “الحكومة تابعت، وفقاً للمعلومات الرقابية والمحاسبية، التعدي السافر على أموال الشعب الليبي من قبل الحكومة منتهية الولاية، وصرف المليارات بشكل مبالغ فيه وفي غير أوجه الصرف الضرورية التي تتطلبها الظروف التي تمر بها البلاد، بل استفحل الاعتداء على أموال الشعب الليبي ليطاول حتى الإيرادات النفطية التي تتكفل المؤسسة الوطنية للنفط بجبايتها وإيداعها بمصرف ليبيا الخارجي”.

وخلصت إلى أنه “إذا استدعى الأمر فإن الحكومة الليبية سترفع الراية الحمراء وتمنع تدفق النفط والغاز وتصديرهما باللجوء إلى القضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة لحين استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية التي شكل مجلس النواب لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة ميزانيتها”.