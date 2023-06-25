رئيس حكومة الوحدة الليبية يوجه باستكمال مشروعات تنمية “قصر الحاج”

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، مع وفد من أعيان قصر الحاج في طرابلس استكمال مشروعات البنية التحتية في المحلة، واستكمال مستوصف المحلة وتوطين مدرسة، ضمن مشروع مدارس المستقبل.

بحسب بيان نشرته الحكومة عبر صفحتها على فيسبوك، جاء ذلك خلال استقبال دبيبة وفد أعيان قصر الحاج في مكتبه اليوم الأحد، في إطار متابعته لأوضاع مناطق مختلفة من البلاد.

وأكد دبيبة استمرار تفعيل الحكومة للمشروع التنموي في كل مناطق ليبيا كداعم لتحقيق الاستقرار.

وأشار إلى أن حكومته حريصة على حل جميع المختنقات والمشاكل التي تحول دون تقديم الخدمات للمواطنين في المحلة.

وعبر وفد الأعيان عن امتنانهم لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق تنمية مستدامة في منطقتهم، واهتمامها بالمحافظة على تواصل مباشر ودائم مع المكونات الاجتماعية من مختلف مناطق البلاد.

وأكدوا دعم جهود الحكومة في تقوية البلديات، وتفعيل الإدارة المحلية، ورؤية الحكومة الهادفة لإجراء الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية.