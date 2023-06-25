73 نائبًا يحذرون الجهات التنفيذية في بيان لهم من مخالفة النظم والقوانين المالية

الوطن|رصد

أصدر 73 نائبًا بيانًا يحذرون فيه جميع الجهات التنفيذية من مخالفة النظم والقوانين المالية للدولة الليبية.

وأضاف بيان النواب، “نتطلع إلى ممارسة النائب العام لاختصاصه حيال ما ورد في تقرير هيئة الرقابة الإدارية“، مشيرًا إلى أن مجلسالنواب سيتخذ كل الإجراءات الكفيلة بمحاسبة كل من أفسد الشأن السياسي والاقتصادي في البلاد.

ودعى البيان الجميع أن يتحمل مسؤوليتهم المناطة بهم لانجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في أقرب الآجال.

وأكد البيان أن قرار الحكومة الليبية باللجوء للقضاء والحجز على الإيرادات النفطية جاء بعد تجاوزات الحكومة المنتهية والتصرف بالمال الليبي بدون ميزانية معتمدة.