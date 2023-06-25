بإشراف «اقعيم».. التجهيز لعقد مؤتمر  بعنوان «لا للمخدّرات – شبابنا مستقبلنا» 

أعلن حساب وكيل وزارة الداخلية “فرج اقعيم”، على فيسبوك، أن الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر الغد بإشراف “اقعيم” تحت شعار ” لا للمخدّرات – شبابنا مستقبلنا”.

هذا والتقى اقعيم، برئيس المؤتمر واللجان المُنظّمة من الضُبّاط المُستشارين القانونيّين بديوان الوكيل.

وبحث الاجتماع الصعوبات والعراقيل وأفضل الطُرق لتذليلها علاوةً على ما سيتم تناوله وطرحه في المُؤتمر الذي سيُعقد في 26 يونيو الجاري بمسرح الطفل ببنغازي.

تجدر الإشارة إلى أن ذلك المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من المؤتمرات الهادفة التي تتبّناها وزارة الداخلية.