حكومة الوحدة الليبية تناقش خطة شركة الكهرباء للنصف الثاني لعام 2023

عقد عدد من الوزراء والمسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة خطة الشركة العامة للكهرباء للنصف الثاني للعام 2023.

وترأس الاجتماع، بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، وزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، بحضور ممثلين عن كل من مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، ووزارة المالية، وفريق الشركة العامة للكهرباء.

وبحسب ما أعلنته منصة حكومتنا عبر صفحتها على فيسبوك، أكد الزيداني، أنه يأتي ضمن توصيات الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للطاقة بشأن مراجعة خطة الشركة العامة للكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية والشتوية القادمة، وفق البرامج والمشروعات المنفذة والجارية والمتعاقد عليها، والتدفقات المالية اللازمة والجداول الزمنية المعتمدة لكل مشروع.

وأكد المشاركون أن سلسلة الاجتماعات التي يجري عقدها مع الشركة العامة للكهرباء، تأتي ضمن جهود مؤسسات الدولة كافة لدعم المجهودات المبذولة لاستقرار الشبكة في الذروة الصيفية.

وقبل أسبوع، عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعًا برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، خُصِّص لمتابعة جهود الشركة في مواجهة الذروة الصيفية والخطة التطويرية للعام 2023.

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واستعرضت الشركة خطتها الفنية للنصف الثاني من العام الجاري التي شملت مشروعات التوزيع ونقل الطاقة والإنتاج والتخطيط والتي تستهدف عددًا من المحطات العاملة وصيانة وتطوير خطوط النقل التي لم يجر تنفيذ أي مشروعات بشأنها منذ 10 سنوات، إلى جانب دعم الشبكة من خلال تنفيذ محطات جديدة.