أوحيدة: قرار “حماد” بالحجز على عائدات النفط محاولة لإيقاف تلاعب الدبيبة بالمال العام

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن ما ورد في بيان الحكومة الليبية هو أقل واجب عليها القيام به أمام عبث الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف أوحيدة أن قرارات الحكومة المكلفة من مجلس النواب هي محاولات لإيقاف تبديد وتلاعب الدبيبة بالمال العام دون وجه حق ولا فائدة مرجوة لليبيا ولا لليبيين، وبالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، بحسب ما ورد في تقرير الرقابة الإدارية لعام 2022.

وأوضح أنه يتوجب على جهات الاختصاص وضع حد لهذا العبث بعوائد النفط، وإلا فلا بديل عن كل ما من شأنه إيقاف وصول هذه الأموال لهذه السلطة غير الشرعية.