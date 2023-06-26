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مُداهمة مخزن معدات لـ”تعدين العملات الرقمية” في مصراتة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الموقتة، مساء أمس الأحد، عن مداهمة موقع بمنطقة طمينة في مصراتة، يستخدم في صيانة وتخزين المعدات والأجهزة المستخدمة في تعدين العملات الرقمية داخل حاويات.

وأضافت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» أن، دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الوسطى بالإدارة العامة للعمليات الأمنية داهمت ليلة البارحة رفقة رئيس نيابة النظام العام بمدينة مصراتة الموقع وجرى التحفظ على المضبوطات، بناء على تعليمات النيابة العامة لحين نقلها لمكتب النائب العام.

وفي وقت سابق، أعلنت النيابة العامة اكتشاف عدة مواقع تُستخدم في ممارسة تعدين العملات المشفرة بمدينتي طرابلس ومصراتة، وضبط عشرة وافدين صينيين في موقع بمدينة مصراتة.

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تعدين العملات الرقمية مصراتة

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صحيفة الساعة 24

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