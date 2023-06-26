الدغاري: ليس من حق حكومة حماد أو الدبيبة إيقاف النفط

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اعتبر عضو لجنة التخطيط والمالية والموازنة بمجلس النواب خليفة الدغاري أنه ليس من حق الحكومة الليبية أو حكومة الوحدة الوطنية إيقاف النفط ولا إصدار أمر قضائي لتنفيذ ذلك.

وأكد الدغاري في تصريحات صحفية أن تهديدات رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد هدفها المناكفة والضغط على حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف عضو اللجنة أن الحكومات الليبية ليس لها علاقة بتصدير النفط وتوريد الأموال لمصرف ليبيا المركزي، وقانون الميزانية هو من يوزع إيرادات النفط ويخصص الأبواب.

وأكد أن هذه التصرفات ستؤثر على المشهد العام، ومنها العملية الانتخابية رغم وجود ضغط دولي ومحلي من أجل إجراء هذه الانتخابات.