التهامي: إحاطة “باتيلي” تعطي لبعض التفصيلات أهمية اكثر من النقاط الرئيسية

الوطن|رصد

قال الكاتب احمد التهامي، إن القراءة الاولى إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي امام مجلس الامن كانت غير موحدة وموزعة وتعطي لبعض التفصيلات أهمية اكثر من النقاط الرئيسية، وهو لم يكتب الاحاطة بنفسه، إنما كتبها الموظفين التابعين له، وأشبه بتقرير مجمع.

وبين الكاتب خلال مقابلة تلفزونية، أن ليبيا تحت رهينة وضع وتوازن دولي، وأن الاحاطة بشكلها الحالي والمحبط التي خرجت به تتكلم أن الدول التي كانت ساعيه لدعم مسار الانتخابات وعلى رأسها الولايات المتحدة، فقدت الدافعية، وأصيبت بنوع من الاحباط وانشغلت بأمور اخرى أو صرفت النظر عن الموضوع الليبي.

وأضاف التهامي، أن الوضع الليبي بالنهاية محصلة توازن روسي وتركي، والدور الامريكي فيه كان من الممكن أن يدفع إلى الامام، ويدفع إلى انتخابات لو طبق، في أتفاق برلين نص على انسحاب تدريجي لجميع الاطراف، ويخرج الدبيبة يتكلم أن الاطراف الموقعة تبقى والاطراف الغير موقعة تخرج ما يعني خروج الروس وبقاء الاتراك.

وأكد التهامي، أنه اذا لم تتمكن ليبيا من قيام انتخابات، سيتم تجزءت الدولة بين المناطق التي فيها استقرار وبين المناطق التي تسيطر عليها العصابات، فيجب أن يكون هناك اجابة يبعثها جميع النخب في هذه المناطق.