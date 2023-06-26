العامة للكهرباء: تشغيل وشحن محطة زوارة المدينة ( الخدمات ) الجديدة

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أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد أنه تم تشغيل وشحن محطة زوارة المدينة ( الخدمات ) الجديدة جهد 11/30 ك . ف.

وأضافت أنه تم كذلك مساء أمس السبت شحن خط السوق البحري بجهود إدارة شبكات الجهد المتوسط الغربية وبحضور إدارة مشروعات توزيع الغربية والشركة المنفذة لمشروع المحطة الذي تم تجهيزه بمعدات جديدة بدل القديمة والمتهالكة.

وأوضحت أن تشغيل المحطة اشتملت على تنفيذ عدد (9) خلايا جهد 30 ك.ف و ( 14 ) خلية جهد 11 ك.ف بالإضافة إلى محولين جهد 30 / 11 ك .ف بإشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الغربية التابعة للإدارة العامة لمشروعات التوزيع .

وأفادت الشركة أن تنفيذ هذا المشروع جاء ضمن أحد المشاريع الذي يأتي في إطار خطط مجلس إدارة الشركة لتجديد محطات التحويل القديمة والمتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة لتلبية احتياجات المناطق من الطاقة الكهربائية المتزايدة بشكل مستمر ومعالجة الاختناقات التي تواجهها .