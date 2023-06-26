إطلاق نظام إصدار شهادة الحالة الجنائية الإلكترونية بمديرية أمن الجفارة

الوطن| رصد

أطلق مدير عام مركز المعلومات والتوثيق، البهلول شنانة، رفقة خيري المرغني، المساعد للشون العامة بمديرية أمن الجفارة، اليوم الأحد، نظام إصدار شهادة الحالة الجنائية الإلكترونية بمديرية أمن الجفارة، بحضور عدد من مدراء المكاتب ورؤساء الأقسام وضباط مديرية أمن الجفارة، وعدد من ضباط ومهندسي المركز.

حيث قام المهندسون بمجرد اكتمال تركيب وتجهيز النظام، باختباره وشرح الخطوات للحاضرين، ثم اصدار أول شهادة حالة جنائية إلكترونية بالمديرية باسم المواطن حسام سالم.

ويذكر أن الرابط التالي https://2u.pw/FSvJ181 يمكن من خلاله تقديم طلب الحصول على شهادة الحالة الجنائية الإلكترونية.