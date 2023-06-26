الدبيبة يؤكد على استمرار تفعيل الحكومة للمشروع التنموي في كل مناطق ليبيا

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، على استمرار تفعيل الحكومة للمشروع التنموي في كل مناطق ليبيا كداعم لتحقيق الاستقرار.

وأضاف الدبيبة خلال لقائه وفدا عن أعيان قصر الحاج أن الحكومة حريصة على حل جميع المختنقات والمشاكل التي تحول دون تقديم الخدمات للمواطنين في المحلة.

وبحث الدبيبة مع الأعيان استكمال مشروعات البنية التحتية في المحلة، ومنها صيانة قصر الحاج واستكمال مستوصف المحلة وتوطين مدرسة في المنطقة ضمن مشروع مدارس المستقبل الذي أطلقته الحكومة في وقت سابق.

وأعرب وفد الأعيان من جانبه عن امتنانه لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق تنمية مستدامة في منطقتهم، واهتمامها بالمحافظة على تواصل مباشر ودائم مع المكونات الاجتماعية من مختلف مناطق البلاد.

وأكد أعيان قصر الحاج دعم جهود الحكومة في تقوية البلديات، وتفعيل الإدارة المحلية، ورؤية الحكومة الهادفة لإجراء الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية.