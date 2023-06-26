مجموعة “ليبيا وطننا” تشارك وجهات النظر مع زينينغا حول الانتخابات ونتائج لجنة 6+6

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شارك ممثلين عن مجموعة “ليبيا وطننا” مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ريزيدون زينينغا وجهات نظرهم بشأن القضايا المتعلقة بالانتخابات ونتائج لجنة 6+6.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة عبر تغريدة على “تويتر” أن المشاركون أعربوا – عبر تقنية التناظر المرئي – عن دعمهم لمبادرة الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي الشاملة للتمكين من إجراء الانتخابات في ليبيا.

وأضافت البعثة أن المشاركون شددوا على الحاجة إلى الانتخابات باعتبارها المخرج الوحيد الممكن من الأزمة السياسية الراهنة.