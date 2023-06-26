الدبيبة يستقبل وفدًا عن أعيان قصر الحاج لبحث الأوضاع في ليبيا

الوطن| رصد

استقبل رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، في مكتبه اليوم الأحد، وفداً عن أعيان قصر الحاج في إطار متابعته لأوضاع مناطق مختلفة من البلاد.

وبحث الدبيبة استكمال مشروعات البنية التحتية في المحلة، ومنها صيانة قصر الحاج واستكمال مستوصف المحلة وتوطين مدرسة في المنطقة ضمن مشروع مدارس المستقبل الذي أطلقته الحكومة في وقت سابق.

وأكد على استمرار تفعيل الحكومة المنتهية للمشروع التنموي في كل مناطق ليبيا كداعم لتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى أن حكومته حريصة على حل جميع المختنقات والمشاكل التي تحول دون تقديم الخدمات للمواطنين في المحلة.

وأعرب وفد الأعيان عن امتنانهم لجهود الحكومة المنتهية في تحقيق تنمية مستدامة في منطقتهم، واهتمامها بالمحافظة على تواصل مباشر ودائم مع المكونات الاجتماعية من مختلف مناطق البلاد.

كما أكد أعيان قصر الحاج دعم جهود الحكومة المنتهية في تقوية البلديات، وتفعيل الإدارة المحلية، ورؤية الحكومة الهادفة لإجراء الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية.