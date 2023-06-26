الرئاسي يدعو للضغط على السلطات اللبنانية للإفراج عن نجل القذافي

دعا المجلس الرئاسي الليبي “للضغط على السلطات اللبنانية للإفراج غير المشروط عن هانيبال القذافي”.

وأضاف أن لا مبرر قانونيا ولا سياسيا ولا جنائيا لاستمرار احتجاز السلطات اللبنانية لهانيبال القذافي”.

وتابع، “نحمل المسؤولين في لبنان مسؤولية سلامة وحياة هانيبال القذافي”.

وفي وقتٍ سابق, كانت قد شكَّلت ليبيا لجنة حكومية لمتابعة ملف هانيبال القذافي نجل الرئيس البلاد الراحل معمر القذافي، المسجون في لبنان منذ 8 سنوات، وسط أنباء عن تدهور حالته الصحية إثر دخوله في إضراب عن الطعام منذ 5 أيام.

وأوضح المحامي بول رومانوس، أن “نجل القذافي يعاني من آلام في الرأس، وآلام في العضلات، وصعوبة في الحركة”.