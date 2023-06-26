الصلابي: أسألُ الله أن يبارك في علمي وعملي ويحشرني مع النبيين والشهداء

دعا علي الصلابي القيادي في تنظيم الإخوان المسلمين والمقيم في تركيا، أن يبارك الله في علمه وعمله ويحشره مع النبيين والشهداء، بحسب تعبيره.

وقال الصلابي، في منشور عبر «فيسبوك»: “كانت الدعوات تخرج من أعماق القلوب، وتصعد إلى خالقي العظيم، فما قصدت بابه إلا فتح وما دعوته إلا استجاب، وما تركني ربي في طفولة ولا شباب، ولا في سجن ولا في مهجر”، وفقا لقوله.

وأضاف “أسأله أن يحسن ختامي، وأن يحشرني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يبارك في علمي وعملي، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ولعباده نافعاً”، على حد وصفه.