البعثة الأممية تنظم ورشة عمل لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان

نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ورشة عمل حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الليبيين، دعما للنساء والمدافعين عن حقوق الإنسان في تطوير استراتيجية للحماية.

وقالت البعثة الأممية إن المشاركين في الورشة، التي نظمها قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون بالبعثة، أكدوا أن المجتمع المدني المزدهر يُعد قوة للتغيير الإيجابي، مشددين أيضًا على ضرورة دعم وتشجيع العمل القيم لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بدل إعاقته.

ونقلت البعثة عن المشاركين خلال الورشة تأكيدهم أن البيئات التمكينية والشاملة، سواء عبر الإنترنت أو خارجه تعد ضرورة لسلامة ونشاط النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا.