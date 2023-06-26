الحكومة الليبية تحدد عطلة يوم عرفة و أيام إجازة عيد الأضحى الرسمية

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى، 4 أيام، وهي الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة المقبلة، الموافق من 27 ـ 30 يونيو الجاري

وأصدر أسامة حماد قرارًا، الأحد، رقم 20 بشأن تحديد عطلة الوقوف بعرفة وعيد الأضحى، نص على أن يوم الثلاثاء المقبل (وقفة عرفات)، وأيام الأربعاء والخميس والجمعة (عيد الأضحى) إجازة رسمية في كافة الوزارات والهيئات العامة وكافة المؤسسات الحكومية، بحسب بيان نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

واستنثى القرار المرافق الصحية والجهات الأمنية التي تتطلب طبيعة عملهم ذلك، مع حفظ حقوق العاملين بتلك الجهات في الحصول على مقابل عمل عن هذا اليوم طبقًا لأحكام التشريعات النافذة.