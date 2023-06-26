عقيل: كل حظوظنا بحياة كريمة باتت تتبخر

أكد عز الدين عقيل، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، أن كل حظوظنا بحياة كريمة باتت تتبخر.

وقال عقيل، في منشور عبر «فيسبوك»: “إنها آخر مظاهر التعاطي الإمبريالي المنحط ضد حقوق الأمم المظلومة بالمنافسة والتنمية وصناعة التطور، قد بتنا نعيش صدمة بعد أخرى وباتت كل حظوظنا بحياة كريمة تتبخر وتتبخر”.

وأضاف “الدول العربية وخاصه من حطموها بالربيع العبري ستكون الخاسر الأكبر من نزيف عقول مروع بات الغرب يمنهجه جهارا نهارا”.

وتابع “ألمانيا تعلن رسميا اليوم عن إفلاسها العلمي والمهني وتقرر عبر قانون أصدره البوندستاج السطو المباشر على العلماء والخبراء والعمال المهرة من كل الدول وأولهم أو على رأسهم الدول الفاشلة والنامية، عبر نظام اجتذاب وإغراء واصطياد عقول لم يسبق له نظير بتاريخ قوانين السطو على عقول وخبراء الأمم الأخرى”.