شاهد .. الداخلية تنشر فيديو للحظة مداهمة موقعًا داخل مدينة مصراتة

أعلنت وزارة الداخلية، عن مداهمة إدارة إنفاذ القانون لموقعاً داخل مدينة مصراتة به معدات وورش صيانة للأجهزة المستخدمة في تعدين العملات الرقمية

وبالتفاصيل، داهمت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الوسطى بالادارة العامة للعمليات الامنية ليلة البارحة رفقة رئيس نيابة النظام العام بمدينة مصراته موقعاً بمنطقة طمينة يستخدم في صيانة وتخزين المعدات والأجهزة المستخدمة في تعدين العملات الرقمية داخل حاويات.

وتم التحفظ على المظبوطات وحراستها وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة لحين نقلها لمكتب النائب العام.