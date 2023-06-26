قويرب: ضبط شبكة تعدين العملات الرقمية نجاح وهمي لا ينطلي على العقلاء

دعا عضو مجلس النواب عز الدين قويرب، إلى عدم المبالغة والتهويل في قضية ضبط شبكة لتعدين العملات الرقمية المشفرة في المنطقة الغربية.

كتب قائلًا على فيسبوك “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وليس من حق أي أحد تجريم الأفعال المباحة من تلقاء نفسه أياً كان وصفه وصفته ، وبدون تهويل في موضوع التعدين الرقمي قد (قد) تكون الجريمة سرقة كهرباء لعدم وجود عداد للكهرباء أو عدم و جود ترخيص”.

وتابع “أما غير ذلك هو إفتئات من السلطة وتشويه سمعة أشخاص أو مدن دون وجه حق وتضليل للرأي العام من قبل بعض الجهات الضبطية قصد تحقيق نجاحات وهمية لم تعد تنطلي على العقلاء في كل ليبيا”.