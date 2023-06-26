عمليـة أمنيـة محكمـة تطيح بمـروج مخـدرات في طبرق

نجحت عمليـة أمنيـة محكمـة لمديريـة أمـن طبـرق فـي إلقـاء القبـض علـى مـروج مخـدرات وحبـوب هلوســة .

وبعـد توفّـر المعلومـات الدقيقـة ووضـع خطـة محكمـة، نفّـذ قســم البحـث الجنائـي بتعـاون مـع قـوة فـرض القانـون بمديريـة أمـن طبــرق عمليـة أمنيـة تمكـن مـن خلالهـا مـن القبـض علــى تاجـر ومـروج مخـدرات وحبـوب هلوســة بأنواعهـا بمنزلـه بمنطقــة (بـاب الزيتــون) شــرق المدينــة وبحوزتــه كميـات كبيـرة مـن المـواد المخـدرة والحبـوب الهلوســة

وتمـت المداهــة بنجـاح وإلقـاء القبـض علـى المتهـم كمـا ضُبـط بمنزلـه كميـة كبيـرة مـن الممنوعــات تقـدر (17،800) الـف قـرص مختلـف الأنـواع مـن الحبـوب الهلوســة و(10) كيلـو من مخـدرات الحشيـش والمريجوانـا وغيرهــا مـن المخـدرات وأسلحـة كمـا مبيـن بالفيديـو أسفـل المنشـور…

وبالاستـدلال معــه تبيــن بأنــه يُدعــى (م.ب.ع) بالـغ مـن العمـر(37)عـام ليبــي الجنسيــة وقـد اعتــرف بمــا نســب اليــه وتــم أيداعــه بالحجــز لإستكمــال الإجــراءات القانونيــة الأزمــة