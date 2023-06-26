محامي : حالة هانيبال القذافي الصحية تتدهور بشكل لافت

قال بول رومانوس محامي هانيبال القذافي، أن حالة هانيبال الصحية تتدهور بشكل لافت لكنه يرفض العودة عن إضرابه.

وأشار رومانوس في تصريحات صحفية الى أن موكله تعرض لوعكة صحية مساء يوم الأربعاء الماضي ونقل أثرها إلى مستشفى أوتيل ديو لتلقي العلاج المناسب.

وأفاد رومانوس بأن الأطباء تمكنوا من معالجة حالة هانيبال الصحية في غضون 4 ساعات متواصلة.

وقال رومانوس أن هانيبال اضطر لتناول الكثير من أدوية الالتهابات الحادة نتيجة اصابته في عموده الفقري.

وأشار رومانوس أن هانيبال تعرض لهبوط حاد في الدم والضغط ولم يتمكن من الوقوف بثباتٍ وهو يعاني من انتكاسة نفسية جراء اعتقاله.

وأضاف رومانوس أن هانيبال خسر الكثير من وزنه الطبيعي خلال هذه الأسابيع وحالة الجوع تلازمه بشكل يومي ولا يشعر بأي قدرة على التحرك.

ولفت رومانوس الى أنه بعد تلقي هانيبال للأدوية اللازمة تمت إعادته مرة أخرى إلى محبسه بشعبة المعلومات.

وأكد رومانوس على اصرار هانيبال على الامتناع عن الطعام ويردد بشكل متواصل “أنا لم أقترف أي شيء، ولا أعلم أي معلومة عن اختفاء الصدر”.

وقال رومانوس أن هانيبال لن يتنازل عن قضيته ولن يعود عن قراره وسيتمسك به ريثما يتم إخلاء سبيله ولا يجب اتهامه بجرم كتم المعلومات.

وشدد رومانوس على أن موكله لا يعلم أي معلومات حول الصدر وكان يبلغ من العمر سنتين آنذاك وأعترض على قضية إيقافة التي اعتبرها خطوة مجحفة بحقه.