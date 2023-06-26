قطر تبحث في طرابلس حشد الدعم لإجراء الانتخابات الليبية

بحث سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، الأحد، مع رئيس المفوضية الليبية للانتخابات عماد السايح، الدعم العربي والإقليمية لإجراء الانتخابات الليبية المرتقبة.

جاء ذلك خلال اجتماع بين الدوسري والسايح بمقر المفوضية الليبية للانتخابات في العاصمة طرابلس، وفق بيان للمفوضية، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

وذكر البيان أن الاجتماع “استعرض جملة من الملفات المتعلقة بالشأن الانتخابي، وأهمية دعم الدول العربية والإقليمية للانتخابات الليبية المرتقبة، لانعكاسها على سلم واستقرار المنطقة العربية”.

كما ناقش الاجتماع “سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاح الانتخابات الليبية وفقا للمعايير الدولية”، بحسب البيان.

وأكد السفير الدوسري في الاجتماع على دعم حكومة بلاده “للمسار الديمقراطي في ليبيا”، مشيدا بـ”الجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير المعمول بها في العالم”.

وفي الآونة الأخيرة، توصلت لجنة “6+6” المُشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، إلى قوانين انتخابية أحدثت بعض نقاطها جدلا في البلاد ومطالبات بتعديلها، بينما تصر اللجنة على أن “قوانينها نهائية ونافذة”.

وترعى الأمم المتحدة عبر بعثتها لدى ليبيا حوارا سياسيا بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2023 لحل أزمة الصراع على السلطة منذ مطلع 2022 بين حكومة كلفها مجلس النواب، وحكومة الوحدة الوطنية (معترف بها دوليا) برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة “إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب”.